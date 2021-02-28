Burhaniye’de zabıta pandemi denetimlerini artırdı

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Balıkesir genelinde vaka sayılarının artmasından dolayı “önce sağlık” diyerek pandemi denetimlerini yoğunlaştırdı.

İş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapan zabıta ekipleri, Covid-19 için ayrıca 14 kurala yönelik kontrolleri de yapmaya devam etti. İlçede özellikle insan yoğunluğunun çok olduğu alan ve iş yerlerinde titizlikle çalışmalar yapan ekipler, halkın başta sağlık, huzur ve güveni noktasında uyulması gereken kuralları uyguluyor. Aralıksız denetim ve uyarı noktasında işlemler yapan Burhaniye Belediye zabıtası, vatandaşları pandemi kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.

Halk sağlığı noktasında öncelikli olarak aralıksız çalıştıklarını ifade eden CHP’li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Pandemi döneminde Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek adına gerek zabıta, gerek sağlık ,gerekse de temizlik işleri müdürlüklerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığı noktasında taviz vermeden denetimlerimiz devam ediyor” dedi.