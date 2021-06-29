banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın

Burhaniye’de yaşlı adam denizde boğuldu

Burhaniye ilçesinde, denize giren 75 yaşındaki adam boğularak can verdi.

BALIKESİR 29.06.2021, 16:18
Burhaniye’de yaşlı adam denizde boğuldu

Burhaniye ilçesinde, denize giren 75 yaşındaki adam boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Pelitköy altı Mutlu Kent Sitesi önünde denize giren E.S. (75), biraz yüzdükten sonra denizde çırpınmaya başladı. E.S., çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarılırken sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın kalp krizi geçirip, boğulduğu dile getirildi.
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493