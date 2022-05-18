Burhaniye’de yabani otlar temizleniyor

Burhaniye’de yabani otlar belediye tarafından temizleniyor. Burhaniye Belediyesi, yaz aylarına girilmesiyle birlikte ilçe genelinde yabani ot temizliği yapmaya başladı.

Belediye Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalarda, parklar, orta refüjler ve yeşil alanlarda bulunan yabani otlar etap etap temizleniyor. Ekipler ayrıca mahalle araları da olmak üzere tüm kaldırım ve duvar kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otlarla da mücadele ederek biçiyor. Kent estetiği bakımından düzenli olarak yapılan çalışmalarda, boş arsalarda yangına sebebiyet verebilecek kuru otlar da belediye ekiplerince temizleniyor.