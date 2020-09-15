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Burhaniye’de uzaktan eğitime internet engeli

KIRTIKLI ÖĞRENCİLER

BALIKESİR 15.09.2020, 15:25
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Burhaniye’de uzaktan eğitime internet engeli

Burhaniye ilçesinde, Pandemi nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde, bazı kırsal mahallelerde internet yetersizliğinden sıkıntı yaşanmaya başladı. Kırtık mahallesindeki öğrencilerin yeterli internet erişimi olmadığını anlatan Mahalle Muhtarı İsmail Köse, sorunun çözümü için ilgi beklediklerini söyledi.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kırtık mahallesindeki öğrenciler, internet erişimindeki sıkıntıdan dolayı uzaktan eğitimden faydalanamıyor. İlkokul, ortaokul ve liselere giden 20 öğrenci internet sıkıntısı yaşıyor. Mahallede herkeste cep telefonu olduğunu anlatan muhtar İsmail Köse, öğrencilerin mağdur olduğunu söyledi. Sorunun çözümü için pek çok yere başvurduklarını anlatan Köse, “Mahallemiz çukurda kaldığı için cep telefonları çekmiyor. Geçtiğimiz yıllarda bir CSM operatörü anten kurdu. Ancak, oda çok kısıtlı çekiyor. Şu anda, pandemiden dolayı öğrenciler uzaktan eğitim görüyorlar. İnternet olmadığı zaman çocuklar derslerini izleyemiyorlar. Bu yüzden mahallede büyükler de çocuklar da mağdur. Sorunun çözümü için ilgi bekliyoruz” dedi.

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