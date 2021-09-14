banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!

Burhaniye’de trafikte ışık ihlaline geçit yok

Burhaniye ilçesinde, asayiş ve trafik uygulamalarını artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte ışık ihlali yapanlara ceza yağdırdı. Işıklı kavşaklarda görev alan trafik polisleri ışık ihlali yapan sürücüleri fotoğraflamaya başladı.

BALIKESİR 14.09.2021, 14:23
Burhaniye’de trafikte ışık ihlaline geçit yok

Burhaniye ilçesinde, asayiş ve trafik uygulamalarını artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte ışık ihlali yapanlara ceza yağdırdı. Işıklı kavşaklarda görev alan trafik polisleri ışık ihlali yapan sürücüleri fotoğraflamaya başladı.

Burhaniye’de özellikle tescilsiz ve abartılı egzoz kullanan motosiklet sürücülerine göz açtırmayan trafik ekipleri, dün de Tariş Kavşağında ışık ihlal yapan sürücülere ceza yağdırdı. Kavşakta pusuya yatan trafik ekipleri, ışık ihlali yapan sürücüleri teker teker fotoğrafladı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını isteyen İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0