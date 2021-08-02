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Burhaniye’de trafik denetimleri artırıldı

Balıkesir’in turistik Burhaniye ilçesinde, sezonun en yoğun günleri yaşanırken, trafik denetimleri de arttırıldı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel’in başkanlığındaki ekipler, araçlar ve motosikletler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

BALIKESİR 02.08.2021, 15:27
Burhaniye’de trafik denetimleri artırıldı

Balıkesir’in turistik Burhaniye ilçesinde, sezonun en yoğun günleri yaşanırken, trafik denetimleri de arttırıldı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel’in başkanlığındaki ekipler, araçlar ve motosikletler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler sırasında, araç kullanırken emniyet kemeri takılıp takılmadığı kontrol edilirken, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konusunda da uyarılarda bulunuyorlar. Motosiklet denetimlerinde ise motorun tescili olup olmadığına bakılırken, sürücülerden kask kullanımına dikkat etmeleri isteniyor. Son denetimlerde, kask takmayan, ehliyeti olmayan ve tescili bulunmayan 5 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapılırken, denetimlerin devam edeceği açıklandı.
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