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Burhaniye’de tatil sitesindeki çöplük yangını korkuttu
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, tatil sitelerinin yanındaki çöplükte çıkan yangın korkuya sebebiyet verdi.
BALIKESİR 01.03.2021, 11:43
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, tatil sitelerinin yanındaki çöplükte çıkan yangın korkuya sebebiyet verdi.Bahçelievler Mahallesi Haberkent Sitesi yanı Dalyan mevkiindeki çöplükten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yazlıkları duman altında bırakan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.