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Burhaniye’de sinek mücadelesi aralıksız devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, yaz sezonu ile birlikte Burhaniye Belediye Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler sivrisinek mücadelesini artırdı. Özellikle sahil mahallelerin de yapılan mücadele vatandaşları sevindirdi.

BALIKESİR 08.08.2022, 19:19
Burhaniye’de sinek mücadelesi aralıksız devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, yaz sezonu ile birlikte Burhaniye Belediye Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler sivrisinek mücadelesini artırdı. Özellikle sahil mahallelerin de yapılan mücadele vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye’de belediye, vatandaşların rahat biz yaz geçirmeleri için sivrisinek mücadelesini artırdı. Özellikle akşam saatlerinde yapılan mücadele sonucunda şikayetler azalırken, vatandaşlar Belediye ekiplerine teşekkür etti. Sinek şikayetinin kalmadığını anlatan Kemal İşi de, “Ben Ören Mahallesinde oturuyorum. Belediyenin ilaçlama aracı sık sık geliyor. Sinek şikayeti kalmadı. Belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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