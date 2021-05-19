banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti

Burhaniye’de sağlıkçıların belge sevinci

Burhaniye ilçesinde, pandemi döneminin başlangıcından bu güne kadar olağanüstü bir çalışma yapan sağlık görevlilerine başarı belgesi verildi. Kaymakam İlyas Memiş’in verdiği başarı belgeleri görevlileri sevindirdi.

BALIKESİR 19.05.2021, 15:21
Burhaniye’de sağlıkçıların belge sevinci

Burhaniye ilçesinde, pandemi döneminin başlangıcından bu güne kadar olağanüstü bir çalışma yapan sağlık görevlilerine başarı belgesi verildi. Kaymakam İlyas Memiş’in verdiği başarı belgeleri görevlileri sevindirdi.

Burhaniye’de İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları başarı belgesi ile ödüllendirildi. Belgelerini alan görevliler, mutluluklarını dile getirirken, Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen’ de görevlileri kutladı. Çalışanlar için başarı belgeleri hazırlandığını anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, “Bütün sağlık çalışanlarımız pandeminin başlangıcından beri canla başla çalışıyorlar. Kaymakamımız da çalışanlarımıza başarı belgeleri verdi. Personelimizi sevindiren Kaymakamımız İlyas Memiş’e teşekkür ediyorum. Bu belgeler personeli sevindirdi” dedi.
Yorumlar (0)
26°
açık