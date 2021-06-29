Burhaniye’de sağlıkçılara siyasetçi desteği

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, hastanede ve aile sağlık merkezlerinde aşılama çalışmaları bütün hızıyla devam ederken, İlçe Sağlık Müdürlüğü de Cumhuriyet Meydanına aşı çadırı kurdu. Aşı çadırı ilgi görürken, çadırda görev yapan sağlık görevlilerini ziyaret eden AK Parti ilçe yönetimi de başarı dileğinde bulundu.

Burhaniye’de, İlçe Sağlık Müdürlüğünün kurduğu aşılama çadırı ilgi ördü. Çadırda randevusuz aşı yapılırken, çok sayıda ziyaretçisi oldu. Çadırı ziyaret eden AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları Güven Buluş, Raif Çokçetin, Halide İkbal Akbaş, Sinan Kul ve Fevzi Ömer Salur ile Gençlik Kolları Başkanı Onur Karadağ ve MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Poyraz, Belediye Meclis Üyesi Şevki Yücel ve Burhaniye Oğuz Boyları Derneği Başkanı Beytullah Duyar görevlilere başarı dileğinde bulundu. Aşı olan vatandaşlara şifa dileğinde bulunan konuklar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve görevli hemşirelere teşekkür etti. Balıkesir’in aşılamada ilk 10 il arasında olduğunu anlatan AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Güven Buluş, “Sağlık görevlileri özverili bir şekilde çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.