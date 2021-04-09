Burhaniye’de Polis Teşkilatının 176. yaşı kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü sade bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında yapılan, pandemi kurallarına uygun törene Burhaniye Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ve bazı emniyet yetkilileri katıldı.

Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yılı törenine Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlandı. İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş’ın anıta çelenk koymasının ardından Komiser Yardımcısı Esra Başol, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Esra Başol, konuşmasında şunlara yer verdi. “Bu gün Türk Polisi olarak 176. Kuruluş yıldönümümüzü kutlamanın gurur ve sevinci içerisindeyiz. Gerçek anlamda ilk polis teşkilatı 10 Nisan 1845 tarihinde yayımlanan polis nizamnamesi ile kurulmuştur. Polis, anayasa ve kanunların kendisine verdiği yetki ile cesaret ve fedakarlıkla gece gündüz demeden görevini yapmaktadır. Özellikle, son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı gerçekleştirdiğimiz top yekun mücadelede Türk Polisi etkin rol oynamıştır. Türk Polisi devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için kutsal yeminine bağlı kalarak çalışmakta ve gerektiğinde canını feda etmektedir.” dedi.