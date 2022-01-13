Burhaniye’de MYO öğrencileri müze ziyareti yaptı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Meslek Yüksekokulu tarafından Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencilerine yönelik olarak Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi’ne gezi düzenlendi. Tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliği dersinin sorumlu öğretim elemanı olarak Öğr. Gör. Meziyet Narin tarafından organize edilen gezide müze müdürü Esma Esin Çimen, öğrencilere, Türkiye’deki müzeler ve Kuva-yi Milliye Müzesi ilgili bilgiler aktardı.

Müze ziyareti sırasında, bölge de faaliyet gösteren Zefira Tur Seyahat Acentası sahibi Hüseyin Zorlu tarafından da öğrencilere acentecilik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaretin turizm öğrencilerine müzeler hakkında bilgi sahibi olmada faydalı bir etkinlik olduğunu ifade eden Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, “Eğitim öğretim dönemi içerisinde farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan yüksekokul öğrencilerine yönelik mesleki ve sektörel etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede; öğrencilerin derslerdeki teorik bilgilerini, sektördeki uygulamalı saha çalışmalarıyla pekiştirme olanağı buluyoruz. Bu gün de müze gezisi düzenledik. Bize yardımcı olan müze müdürü Esma Esin Çimen’e teşekkür ediyoruz” dedi.