Burhaniye’de köylüler hatalı ölçüme tepki gösterdi

Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahallesinde kadastro görevlilerince yapılan ölçümlerin hatalı olduğunu iddia eden vatandaşlar, düzeltilmesini istedi. Muhtar Hasan Dayı’nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne dilekçe verdi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesinde yapılan arazi ve mesken ölçümleri vatandaşları memnun etmedi. Ölçümlerin hatalı olduğunu iddia eden vatandaşlar, muhtar Hasan Dayı’nın öncülüğünde Hükümet Konağına gelerek Tapu Kadastro Müdürlüğüne dilekçe verdi. Hazırlanan dilekçede ”Ağacık Mahallesi içerisinde tarla sınır ölçümü, mesken gibi yerlerde ölçümler tamamlanmıştı. Fakat araştırmalarımız sonucunda, yapılan tüm ölçümlerde büyük hatalar mevcuttur. Mahalle sakinleri içerisinde sıkıntılara yol açan bu ölçümlerin yeniden müdürlüğünüzce yapılması ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını arz ederiz” sözlerine yer verildi. Çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu anlatan Muhtar Hasan Dayı, hatanın düzeltilmesini beklediklerini söyledi.