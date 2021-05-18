Burhaniye’de Kaymakam Memiş Pazar denetimine katıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş ilçe de meyve sebze satışının yapıldığı semt pazarlarında incelemelerde bulundu. Kaymakam Memiş, pazarda maske ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ederken, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaymakam İlyas Memiş, ilçede kurulan semt pazarlarında yapılan denetleme çalışmalarına katıldı. Esnaflardan ve vatandaşlardan koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymalarını isteyen Kaymakam, denetimlerin devam edeceğini anlattı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam, pandeminin kurallara uyarak atlatılabileceğini söyledi. Kaymakam Memiş’in pazar denetiminde, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik ve Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce eşlik etti.