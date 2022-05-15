Burhaniye’de Kaymakam Memiş, engellilerle bir araya geldi

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen programa katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Tören de, günün anlam ve önemini belirten konuşma özel eğitim öğretmeni Mehmet Baran tarafından yapıldı. Öğrencilerin renkli gösterileriyle devam eden program öğretmenler korosunun söylediği şarkılarla son bulurken, programda büyük coşku yaşandı. Kaymakam Menmiş, programda görev alan öğretmen ve öğrencileri kutladı. Programa Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Rıfat Özyolcu , Emniyet Müdürü Yasin Dikmletaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.