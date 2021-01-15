Burhaniye’de kar yağışı etkili oldu

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Madra dağı eteklerinde bulunan Hacıbozlar mahallesinde etkili olan kar, mahalleyi beyaza boyarken, kapanan yolu da iş makineleri açtı.

Burhaniye de, yaşanan bahar havasının ardından iki günden beri soğuyan hava kar getirdi. İlenin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçeye 27 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıbozlar mahallesi de kar altında kaldı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi geçtiği mahallede, kapanan yolu da belediyeye ait iş makineleri atı. Kar yağışına sevindiklerini anlatan Hacıbozlar Muhtarı Hasan Dönmez, “Bu sabah kar yağışı etkili oldu. Mahallede güzel manzaralar oluşurken, yolumuzda kapandı. Mahalleye gelen grayder yolumuzu açarken, sokaklarda da temizlik yaptı. Çok kurak bir sonbahar geçirdik. Kar yağışına sevindik” dedi.