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Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

ARİF AFACAN

Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

ARİF AFACAN

22 Mayıs 2020 Cuma 14:32
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Burhaniye’de kantaron çiçeği hasadına başlandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Madra dağı eteklerinde çıkan kantaron çiçeğinin hasadına başlandı. Toplanan kantaron çiçekleri zeytinyağının içine atılırken, böylelikle hazırlanan kantaron yağının da çok sayıda derde şifa olduğu biliniyor.

Zeytinlikler arasından topladığı kantaron çiçeklerini kurutacağını anlatan Emekli Astsubay Arif Afacan, yörede kantaron yağı hazırlama geleneğinin çok eskilere dayandığını söyledi. Çok sayıdaki vatandaşın kantaron çiçeği topladığını anlatan Afacan, “Ben de yıllık ihtiyacım olan kantaron çiçeklerini kırlardan topladım. Bunları sızma zeytinyağının içine atarak 40 gün bekletiyorum. Daha sonra da süzdükten sonra şişeliyorum. Kantaron yağı her türlü yara ve yanık tedavisinde çok faydalı. Ayrıca, mide rahatsızlıkları içinde şifalı. Hazırladığım kantaron yağını kendim kullandığım gibi eşe dosta da dağıtıyorum” dedi.

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