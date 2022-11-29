Burhaniye’de kadın güreş sever

Burhaniye’de deve güreşlerini kaçırmaması ile tanınan Yasemin Sungurtekin, güreşlerin hanım ağası olduğunu söyledi. Burhaniye’de develer için düzenlenen havut hayrında lokum dağıtan Sungurtekin, etkinliğe katılmak için İstanbul’dan geldiğini söyledi.

20 yıldan bu yana Pelitköy sahilinde oturan banka emeklisi Yasemin Sungurtekin o günden bu yana hiç bir deve güreşini kaçırmadığını belirterek, "Güreşleri çok seviyorum. Bu günde havut giydirme hayrı için İstanbul’dan geldim. Bana deve sevgisi pozitif enerji veriyor. Katılanlara annemin hayrına lokum ikramı yaptım. Bütün devecilerimize başarılı bir sezon diliyorum. Ben bu güreş arenasının hanım ağasıyım” dedi.