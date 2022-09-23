Burhaniye’de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısında okul müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda, eğitim yılının ilk haftası değerlendirildi.

Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıda; 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ilk haftanın değerlendirilmesi yapıldı. Okulların yapması gereken çalışmalar ile talep ve sorunlarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı ilgi gördü. Kaymakam İlyas Memiş, toplantıya katılan okul müdürleri ve öğretmenlere teşekkür ederken, başarı dileğinde bulundu. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, resmi-özel tüm eğitim kurum müdürleri ile müdür yetkili öğretmenler katıldı.