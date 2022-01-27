Burhaniye’de duyarlı vatandaşların tabela tepkisi

Burhaniye ilçesinde, bir trafik kazası sırasında hasar gören yön tabelasının onarılmaması tepkiye neden oldu. Kaza sırasında tabelanın yönünün değiştiğini anlatan vatandaşlar, sorunun çözülmesini istediler.

Ören Mahallesi Ayaklı Kavşağında, bir aracın çarpması sonucu hasar gören yön tabelasının bir ay geçmesine karşın onarılmaması tepkiye neden oldu. Hastaneyi gösteren tabelanın yönünün değiştiğini anlatan mahalle sakinlerinden Kemal İşi, yöreye ilk kez gelen insanların zorluk çektiğini söyledi. Tabelanın onarılmasını isteyen İşi, “Kavşaktaki Hastane tabelası Burhaniye yönünü gösterirken, bir aracın çarpması sonucu Eczacı Rasim Caddesini göstermeye başladı. Yöreye ilk gelen vatandaşlar sıkıntı çekiyor. Bu tabelanın onarılmasını bekliyoruz” dedi. Aynı mahallede oturan Mustafa Dirlik te, “Kavşakta bulunan mecburi yön levhası da hatalı. Akçay’dan gelen vatandaşlar için mecburi yön levhası Ören ve Eczacı Rasim Caddesine girişi gösterirken Burhaniye’ye tarafına dönüşü göstermemektir. Bu yüzden Burhaniye ilçe merkezine gidecek pek çok sürücü Eczacı Rasim Caddesine yönelmektedir. Caddede Burhaniye’ye nasıl gideceğini soran vatandaşlarla sık karşılaşıyoruz Bu aksaklığında giderilmesini bekliyoruz” dedi.