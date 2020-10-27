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Burhaniye’de afet bilinci eğitimleri devam ediyor

EĞİTİME KATILANLAR

BALIKESİR 27.10.2020, 15:41
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Burhaniye’de afet bilinci eğitimleri devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, pandemi öncesi başlatılan afet bilinci eğitimleri devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı’nın öğretmenliğini yaptığı kursa 25 kişi katılıyor.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde başlatılan afet bilinci eğitimleri devam ediyor. İlki pandemi öncesi düzenlenen eğitimlerin ikincisi de Halk Eğitim Merkezi salonunda başladı. Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenen kurslara 25 öğretmen ve usta öğretici katılıyor. 32 saatlik kursun 3 haftada tamamlanacağını anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Afet bilinci eğitimlerinde afetlerden korunma yöntemlerini anlatıyoruz. Şu anda devam eden eğitime 25 kişi katılıyor. 32 saatlik eğitim 3 haftada tamamlanacak. İsteyen herkes bu eğitimlere katılabilir” dedi.

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