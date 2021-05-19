Burhaniye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanındaki törenlerle kutlandı. Törenlere, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Emre Aydemir’in anıta çelenk koymasıyla başlanırken, şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Burhaniye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanındaki törenlerle kutlandı. Anıta çelenk konmasının ardından saygı duruşu yapılıp, İstiklal marşı okunurken, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da, Şube Müdürü Emre Aydemir yaptı. Öğrencilerden Yaren Akın, Hafize Topçu ve Muhammet Ali Bayırlı şiir okudu. Zeynep Gündüz’de türkü seslendirdi. Öğretmen Gökhan Kılcı, Atatürk’ün gençliğe hitabesini okurken, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de gençliğin Ata’ya cevabını seslendirdi. Şehit Erdem Mut Ortaokulu ve Burhaniye Belediyesi Halk Oyunları Ekiplerinin gösterileri ilgi gördü. Burhaniye Belediyesi de törenin sonunda katılımcılara Nutuk Kitabını dağıttı. Cumhuriyet Meydanındaki törenlere Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile daire müdürleri, siyası parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İlyas Memiş, törenin sonunda sunucu Ahmet Altınsoy ile törende görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.