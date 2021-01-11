Burhaniye, Özgürlük Parkı’na kavuşuyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye’nin en büyük parkını halkla buluşturuyor. “Özgürlük Parkı” ismini alan park, Öğretmenler mahallesi plajında denize sıfır olarak 12 bin m2 alan üzerinde yapılıyor.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı Demokrasi Parkı’nın rekorunu kıran Özgürlük Parkı Burhaniye’nin en büyük parkı olarak hizmete vermeye başlayacak. Tüm çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği parkın ismi ise, Ocak ayında Belediye meclis üyelerinin oy birliği ile konuldu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in önerdiği “Özgürlük Parkı” ismin de uzlaşan meclis üyeleri parkın ismini oy birliği ile kabul etti.

Tamamlanmasına kısa süre kalan “Özgürlük Parkı” Sunar sitesi ile deniz arasında yer alıyor. Yaklaşık 12 bin m2 yeşil alandan oluşan parkın içerisine bir adet kafe, yürüyüş ve dinlence alanlarının yanı sıra seyir alanları bulunuyor.

Genel anlamda her kesimin kullanımı için düşünülen oyun gurupları, spor alanları ve Banklarla donatılan parkın en önemli özelliği ise Burhaniye hiç kullanılmamış endemik bitkilerin yaşaması. Otomatik sulama sistemiyle döşenen parkta, palmiye, çam başta olmak üzere bin 380 adet ağaç ve bitkinin yanı sıra içerisinde ponza taşlarından oluşan kaya bahçesi de yer alıyor.

Hemen önünde bulunan dalga kıranın da yürüyüş ve keyif alanı olarak düzenlendiği parkın aydınlatma sistemleri de son teknoloji led ışıklarla donatıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte yürüyüş ve sporseverlerin uğrak yeri olması planlanan parkın çimleri de geçtiğimiz günlerde serilerek yeşil görünümüne kavuşturuldu.