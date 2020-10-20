BTT şoförleri ‘Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi’ne katıldı
BTT ŞOFÖRLERİ ‘GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI EĞİTİMİ’NE KATILDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma AŞ. (BTT) şoförleri, İçişleri Bakanlığının “Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası” kapsamında gerçekleştirilen “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi”ne katıldı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda 2017 yılı içerisinde uygulamaya konan “Karayolları Trafik Güvenliği Uygulama Politikası” kapsamında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen projeli eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda; devamlı olarak trafik ortamında bulunması dolayısıyla kazaya karışma riski yüksek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ. (BTT) şoförleri, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi”ne katıldı.
Karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, ülke genelindeki trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla verilen eğitim, Emniyet Müdürlüğü Spor ve Eğitim Kompleksi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen eğitimlere 20 BTT şoförü katıldı.
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