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BTO yönetimi Bigadiç’te üyeleriyle buluştu

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısı Bigadiç’te yapıldı. Toplantıda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından üyelere "İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri" semineri verildi.

BALIKESİR 15.09.2021, 15:30
BTO yönetimi Bigadiç’te üyeleriyle buluştu

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantısı Bigadiç’te yapıldı. Toplantıda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından üyelere "İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri" semineri verildi.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula ‘‘Uzun zamandan bu yana pandemiden dolayı etkinlik gerçekleştirememiştik. Aşılamanın artması pandeminin etkisinin azaltması nedeniyle ilk etkinliğimizi Bigadiç’te gerçekleşirdik. Bigadiç Balıkesir Ticaret Odasına en çok üyesi olan ilçelerimizden bir tanesi ve Balıkesir’le Bigadiç’in ticari ilişkileri son derece fazla bu sebepten dolayı da Bigadiçli üyelerimizle bir araya gelmek istedik. Özellikle Bigadiç’in ekonomisi hayvancılığa ve tarıma dayalı olduğu içinde günümüzün meselesi olan iklim değişikliğini ön plana çıkartıp bu konu hakkında seminer düzenleyip üyelerimizi bilgilendirdik. Katılım sağlayan tüm Bigadiçli üyelerimize teşekkür ediyorum’ dedi.

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