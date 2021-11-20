Bekçilerin dikkati çok sayıda silahı yakalattı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde devriye gezen bekçiler şüpheli 3 kişinin işyerinde yaptıkları aramada çok sayıda ateşli silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir Valiliği’nden alınan bilgiye göre, çarşı ve mahalle Bekçileri tarafından, Karesi ilçesine bağlı Paşaalanı Mahallesinde bir işyeri önünde meydana gelen genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme olayına müdahale edilerek 3 şahıs yakalandı.

Olayın meydana geldiği iş yerinde yapılan aramada; 11 tüfek, 2 tabanca, 2 tabancaya ait şarjör, 40 adet 6 mm fişek, 38 adet 7.65 mm fişek, 46 adet kurusıkı tabancaya ait fişek, 1 adet docka uçaksavar mermisi, 6 adet 5.56 mm fişek, 1 adet Biksi fişeği, 80 adet tüfek fişeği, 43 adet 32 kalibre fişek, 98 adet 9.19 mm fişek, 27 adet 7.65 mm fişek, 9 adet 9.64 mm fişek, 113 adet 1 dolar, 28 adet 2 dolar, 2 adet 5 dolar, 9 adet 10 dolar, 25 litre alkol yapımında kullanılan madde ve düzenek, 12 adet 45 ml alkol yapımında kullanılan aroma verici madde ele geçirildi.