BAÜN’den deprem bölgesine 30 akademik personel

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından, BAÜN Rektörlüğü tarafından başta AFAD ve ilgili diğer resmi kurumlarla koordinasyon sağlanarak bölgedeki ihtiyaçlara yönelik çalışmalar ivedilikle başlatıldı. Balıkesir Üniversitesinde ilk etapta 30 akademik personeli deprem bölgelerine gidiyor.

Bu çerçevede ilk olarak tüm üniversite personeline SMS ile ulaşılarak, ihtiyaç halinde bölgedeki çalışmalara katkı sağlayabileceklerle ilgili başvuru sürecine dair iletişim bilgisi iletilmiştir. Ağırlıklı olarak Üniversite Hastanesinde görevli Acil Tıp ve Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı öğretim üyelerinin oluşturduğu sağlık personeli ve ayrıca arama-kurtarma çalışmalarına da destek verebilecek toplam 30 akademik ve idari personelinin bölgeye gönderilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Resmi makamlardan gelen bilgilendirmeler çerçevesinde kan bağışı ve insani yardım ihtiyaçlarına yönelik ayni yardımlarla ilgili olarak üniversite birimlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

AFAD ile koordineli biçimde, maddi yardımda bulunmak isteyen Üniversite personeli ve öğrenciler için sosyal medya hesaplarından AFAD’ın resmi duyuruları paylaşılmıştır. Farklı birimlerdeki öğrenciler ve personel tarafından Türk Kızılayı’na kan bağışları gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin iletişim bilgileri tespit edilerek durumları hakkında bilgi alınma çalışmalarına başlandı.