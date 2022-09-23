BAÜN’de 31 bin öğrenci eğitim görecek

Balıkesir Üniversitesinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı; 14 Fakülte, 4 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 12 Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 8 bin yeni öğrenci de dahil olmak üzere yaklaşık 31 bin öğrenci ile 26 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Faaliyet yürüttüğü her alanda nitelikli çalışmalarıyla gelişimini sürdüren ve Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi, yeni akademik yılı ve yeni öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde değerlendirmede bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, akademik takvime göre Tıp Fakültesinde başlamış bulunan, diğer akademik birimlerde de 26 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılının; öğrenciler, akademik ve idari personel ile üniversite için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra beslenme, barınma, ulaşım, sosyal ve kültürel imkanlar gibi alanlarda da öğrencilere yönelik çalışmaları özenle yürüttüklerini ve ilgili kurumlarla koordineli çalıştıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, başta Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere ilgili tüm kurumlara da destekleri için teşekkür etti.