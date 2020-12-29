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Başkan Yusuf Cengiz, 2020 yılını değerlendirdi

İvrindi Belediyesi halkına hizmet yağmuru sunduğu başarı dolu bir yılı geride bıraktı. Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 2020 yılını maddeler halinde değerlendirdi.

BALIKESİR 29.12.2020, 17:14
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Başkan Yusuf Cengiz, 2020 yılını değerlendirdi

İvrindi Belediyesi halkına hizmet yağmuru sunduğu başarı dolu bir yılı geride bıraktı. Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 2020 yılını maddeler halinde değerlendirdi.

Yusuf Cengiz’in Belediye Başkanlığı’nı yürüttüğü İvrindi Belediyesi merkezden en uç noktada bulunan kırsal mahalleye kadar sıcak asfalttan sathi kaplamaya, asfalt yamadan kilitli parke taşı döşeme işine, aşevinden genç odasına, çocuk parkı ve oyun gruplarından halı saha inşaatına kadar birçok hizmeti halkına sunarak 2020 yılını geride bıraktı

Başkan Cengiz 2020 yılında yaptıkları hizmetleri başlıklar halinde açıkladı. Başkan Cengiz’in açıkladığı hizmetler, “Mahallelere tek tip aşevi ve genç odası, Kırsalda 40 km asfalt atılması, Çocuklar için parklar ve çocuk oyun grupları yapılması, Belediye kum ocağı işletmesinin hizmete girmesi, Maharetli eller yöresel ürün pazarını açılması, Kırsala halı saha ve sosyal tesis kazandırma, İlçe girişine İvrindi kuzusu ve çoban heykeli yapılması, İlçenin altyapı sorunu için ilk kazma 2021 yılında vurulması, Otel ve çok amaçlı salonu 2021’de faaliyete girecek” dedi.

2020’de başlayıp 2021’de hizmete girecek projelerimiz var

2020 yılında ufaklı büyüklü çok güzel çalışmalara imza attık. Ama bazı projelerimiz büyük olunca ister istemez bunların tamamlanmasının uzun sürebildiğini dile getiren Başkan Cengiz “İlçemizin kuzusunu yetiştirerek ilçemiz koyum üreticilerine temin amaçlı kurulumunu sağlayacağımız İvrindi Kuzusu Damızlık Üretim Çiftliği, İlçemize gelen misafirlerimizin konaklamalarının sağlanacağı Otel ve Çok Amaçlı Salon ve Balık sevdalılarını yakından ilgilendiren Türkiye’de ilk olarak ilçemiz sınırları içerisinde açılacak olan tut sev bırak modelinin ele alınacağı Avlak Alanı Mesire Alanı 2021 yılında faaliyete geçecek. Bununla birlikte ilçemizin en önemli sorunları arasında başı çeken yer altı şebeke hattı ve kanalizasyon yenileme çalışması için ilk kazma 2021 yılında vurulacak”

En Güzel Lezzetler Buradan Çıkacak

İlçenin tarım ve hayvancılık ile geçimini sağladığını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İvrindi Kuzusu Türkiye’nin her yerinde biliniyor. Lezzeti hiçbir yerde yok. Biz bu ırkın devamlılığını sağlamak amacıyla tesis kurma aşamasındayız. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın destekleri ile Kıvırcık Merinos Melezini yaşatma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk etapta 200 adet kıvırcık merinos melez ırkı koyun ile üretim aşamasına geçip hedeflediğimiz sayıya ulaştıktan sonra koyun üretimi gerçekleştiren değerli çiftçi kardeşlerimize teminini sağlamış olacağız. Belediyesi olarak bizler çevremizde koyunculuk faaliyetini sürdüren hemşehrilerimize ırkın devamı için dağıtacağız.”
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