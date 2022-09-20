Başkan Arslan: “Yıllardır çözülemeyen sorunları çözüyoruz”

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Arslan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Edremit genelinde yaptığı yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dereli Mahallesi’nde merkezden, geleneksel köy hayırlarının yapıldığı alana kadar olan bozuk yolları tamamlıyor. 1.5 kilometre uzunluğundaki yola kilitli parke taşı döşeniyor. Çalışmaları muhtar Nuri Özdemir ile birlikte yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Vatandaşımız uzun yıllardır kangren haline gelmiş bu sorunu artık yaşamayacak. Bozuk olan yollar yüzünden hayırlarını yaptıkları bu alana zorluklarla geliyorlardı. Ekiplerimizin gayretiyle artık düzenlenen yeni yolda rahatça ulaşım sağlanacak.” dedi.

Aynı zamanda kent genelinde devam eden asfalt çalışmaları dahilinde Hamidiye Mahallesi, Tuzcumurat Mahallesi, Zeytinli Mahallesi 9 Eylül Caddesi ve bağlı sokaklarda ekipler sıcak asfalt kaplaması yapılıyor.