Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işverenler ile görüşerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.”
Bandırma’da trafik kazası: 4 yaralı
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Yeşilçomlu mevkiinde tek taraflı meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
BALIKESİR 27.06.2022, 09:41
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Yeşilçomlu mevkiinde tek taraflı meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Balıkesir Bandırma Yolu Yeşilçomlu mevkiinde Yiğit D.’nin kullandığı 16 ECY 81 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Araçta sıkışan yaralılara Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edilerek, 4 yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevkleri gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.