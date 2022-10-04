Bandırma’da tarihi eser kaçakçılığına operasyon

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde emniyet ekiplerinin bir eve yaptığı baskında eski dönemlere ait aralarında altın kemer, madalyon ve sikkelerin de bulunduğu 95 parça eşya ve obje ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir eve yaptıkları baskında 95 parça tarihi eser ele geçirdi. “Tarihi Eser Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen istihbarı çalışması sonucunda bir eve baskın düzenleyen emniyet ekipleri gizli müzeyi ortaya çıkardı. Evde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 49 adet para, 16 adet metal obje, 13 adet sikke, 7 adet yüzük, 4 adet taş obje, 3 adet tablo, 2 adet kemer ve 1 adet madalyon ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınıp, “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.