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Bandırma’da motosiklet kazası: 1 ölü
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde motoruyla kaza yapan genç hayatını kaybetti.
BALIKESİR 29.06.2022, 19:42
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde motoruyla kaza yapan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki mesaisini bitiren Fatih Kangal (33) arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra motoruyla yola çıktı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde motosikletinin kontrolünü kaybederek direğe çarptı. Olay yerindeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatih Kangal, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Motor sevdalısı genç sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gencin kaza yaptığı motorunu bir ay önce aldığı, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.