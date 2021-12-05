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Bandırma Şoförler Odası seçimlerinde Başçı adaylığını açıkladı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odasının Ocak ayı içinde gerçekleştireceği Olağan Genel Kurulda ilk başkan adayı taksi şoförü İbrahim Başçı oldu.

BALIKESİR 05.12.2021, 18:38
Bandırma Şoförler Odası seçimlerinde Başçı adaylığını açıkladı

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odasının Ocak ayı içinde gerçekleştireceği Olağan Genel Kurulda ilk başkan adayı taksi şoförü İbrahim Başçı oldu.

Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında Bandırma ’ da şoför esnafının yaşadığı sorunları çözmek için Ocak ayında yapılacak Genel Kurulda Başkan adayı olacağını açıklayan İbrahim Başçı, "Bandırma’da 15 esnaf Odası faaliyet göstermektedir. Bunların arasında Şoförler Odası en çok üyesi olan ada konumunu sürdürmektedir. Odamıza üye olan meslek gruplarının sıkıntıları ortak olup çözüm üretmek kendi ellerimizdedir. Malumunuz üzere Şoförler Odası seçimleri yaklaşmaktadır. Bizde bu süreçte Odamızda bir değişimi gerçekleştirerek fark yaratma hedefimizi sizlerle paylaşmak için burada toplandık. Süregelen hizmet anlayışını değiştirerek, temsil gücümüzü arttırarak, şoför esnafının yanında katılımcı, demokratik hizmet anlayışını yerleştirmek istiyoruz. Başta Büyükşehir Belediyesi, UKOME, Bandırma Belediyesi ile yıllardır çözüm bekleyen Bandırma trafiğinin yollarının durumunu en iyi biz biliyor ve her gün şoför esnafı olarak büyük sıkıntıları bizler yaşıyoruz. Tapusu üyelerimizin üzerine olan hiç bir toprağı ve tesisi satmadan, üzerine yeni yerleri katarak yeni tesisler kuran yönetim anlayışını getireceğiz. Esnafımızın en büyük ihtiyacı, odamıza ait ekonomik imkanlar sunan bir akaryakıt istasyonunun kurulmasıdır. Bu konuda çalışma üreteceğimizi üyelerimize bildirmek isterim. Düğün saolonumuzu, üyelerimize daha iyi olanaklarla sunmak zorundayız. Halı sahamızda esnafımızla birlik ve beraberlik içinde turnuvalar düzenmeliyiz. Biz Özden Uysal arkadaşım ile birlikte halen odamızın aktif yönetim kurulu üyesiyiz. Adaylık sürecine girerken neden istifa etmediğimiz eleştiri konusu oldu. Kısaca cevap vermek istiyorum. İyiki istifa etmmemişiz, İyiki de içeride kalmaya ve yönetim anlayışına itirazlarımızı, eleştirilerimizi yapmaya devam etmişiz. İyi ki üyelerimizin hakkını korumaya devam etmişiz. Mücadelemizi içeride verdik. Hava kötü diye gemiyi terk etmedik, terk edenlerden olmadık olmayacağız. Biz kısaca D. H. T yani değişim, hizmet, temsil ile yola çıktık " dedi.

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