Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi genç ofisi çok yakında gençlerin hizmetinde

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Kompleksi içerisinde yapımı tamamlanan Banü Genç Ofis, kulüp ve akademi çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ile üniversiteli gençlerin çok yakında hizmetinde olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gençlere yönelik faaliyetlere ve ‘Genç Ofisler’e dair iş birliği protokolü çerçevesinde açılan ‘Genç Ofisler’de yürütülecek çalışmalar ile gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve gençlerin sosyalleşmesine katkı sunacak. Böylelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde çok yakında açılışı yapılacak Spor Bilimleri Kompleksi ve Genç Ofiste incelemelerde bulundu.

Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetlerini zenginleştirilmesini amaçladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Genç Ofisler ile üniversitelerimizde eğitim alan gençlerimize daha etkin ve verimli ulaşmamızı sağlayacak. Bu ofislerin üniversitelerimizle Bakanlığımız arasında temas noktası olması, hizmetlerimizin ise yükseköğretim ortamında bulunan her gence daha kolay ulaştırılması sağlanacak. Üniversitelerdeki genç ofislerimizle her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef. Gençlerimiz bir yandan ders yoğunluğu arasında dinlenme, bir yandan gençliğin gerektirdiği enerjiyi ülkemiz yararına birtakım işlere dönüştürme işlevi görecek Genç Ofis’ten çok faydalanacaklar. Ben bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Rektörümüze ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.