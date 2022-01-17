Bandırma Belediyesinden sınava girecek öğrencilere lokma ikramı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle Bandırma’da final sınavına girecek tüm öğrencilere lokma ikramında bulunulmaya başlandı.

Onyedi Eylül Üniversitesi’nin merkez yerleşkesinde başlatılan uygulama çerçevesinde bu hafta final sınavlarına girecek olan üniversite öğrencilerine bir hafta boyunca lokma ikramında bulunulmaya başlandı. Üniversite öğrencileri sabah okullarına geldiklerinde sınav öncesinde kendilerine ikram edilen sıcacık lokmaları yiyerek Bandırma Belediyesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne duyarlı davranışları için teşekkür ettiler.