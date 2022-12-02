Bandırma Belediyesi’nden kuduz açıklaması

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Belediye tarafından sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmış ve Levent Mahallesi kuduz şüphesi sebebi ile karantinaya alınmıştı. Yapılan testlerin sonucu ile testlerin negatif çıkmasıyla karantina sonlandırıldı.

Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli numuneler alınıp İstanbul/Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Laboratuvarına gönderilen numunelere yapılan analizler sonucunda testlerin negatif çıktığı bilgisini Bandırma Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurarak karantinanın sona erdiği bilgisini paylaştı.