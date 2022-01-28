banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
Onlar Tersanenin Sultanları
Onlar Tersanenin Sultanları
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak

Bandırma Belediyesi dar gelirli vatandaşa yardım eli uzatıyor

Bandırma Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlar için Karakış-Yardımlaşma Fonu kuruldu.

BALIKESİR 28.01.2022, 12:09
Bandırma Belediyesi dar gelirli vatandaşa yardım eli uzatıyor

Bandırma Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlar için Karakış-Yardımlaşma Fonu kuruldu.

Bandırma Belediyesi dar gelirli vatandaşlara destek olmak maksadıyla Karakış - Fonu kurarak fon bünyesinde hazırlanan yardım paketini dar gelirli vatandaşların evine ulaştırıyor. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, "Bandırma Belediyesi olarak halk için üretmeye, ürettiğimizi kardeşlik duygusuyla paylaşmaya devam ediyoruz. Yıllardır devam ede gelen ekonomik sorunlar yüzünden, şehrimizde de temel gıdalara ulaşmakta sıkıntı yaşayan birçok aile var. Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yönetilen çalışmalarda; her gün 2-4 yaş arası 1350 çocuğumuza belediyemiz ürünü BanSüt ulaştırıyoruz Her ay 550 ailenin evine, ihtiyaçları olan kuru gıdayı eksiksiz teslim ediyoruz. Her gün 211 aileye, 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bandıma Belediyesi olarak, tarımın geleceğimiz adına taşıdığı büyük önemin farkındayız. Kırsal kalkınmaya destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl Doğa, Çepni ve Eski Ziraatli mahallelerimizle yaptığımız protokol ile, belediyemize ait tarlaların üst kullanım haklarını o mahallelerimizdeki çiftçilerimize bıraktık. İmzalanan protokol gereği de Bandırma’mızın bereketli topraklarında yetiştirilen; 12.000 kilo nohut, 6.750 kilo kuru fasulye ve un haline getirdiğimiz 60 ton buğday aldık. Ürünleri paketleyerek kullanıma hazır hale getirdik. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Bandırma’da da ekonomik sebepler ve çetin kış şartları nedeniyle hayatı daha da zorlaşan yüzlerce aile var. Siyasî, dinî hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bandırma Belediyesi olarak bizim toprağımızdan gelen bu ürünlere, BanSüt ve bir evin ihtiyaçları olan başka ürünleri de ekleyerek “Kara Kış Fonu - Yardımlaşma Paketi” oluşturduk. Kardeşçe paylaşacak, zor günleri birlikte atlatacağız. Bandırma Belediyemizin “Kara Kış Fonu - Yardımlaşma Paketi” desteğinden faydalanmak isteyen kıymetli vatandaşlarımız, Belediyemiz Halk Masasına bizzat gelerek ya da “bandirma.bel.tr” internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ekip arkadaşlarımızın resmi devlet kanalları yardımıyla onayladıkları başvurulara, hazırladığımız Kara Kış Fonu - Yardımlaşma Paketini gün geçirmeden ulaştıracağız. Bandırma Belediyesi olarak daha çok çalışacak, daha çok üretecek, kardeşçe paylaşacağız. Zor günleri el birliği ile atlatacağız" denildi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11