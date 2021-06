BALOSB’de mesleki eğitim seferberliği

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde fabrikaların eleman ihtiyaçların karşılamak üzere kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde kaynakçı ve CNC tezgah operatörlüğü kursu düzenlenen törenle başladı. Toplam 218 saat sürecek kaynakçı kursuna 50 kursiyer katılırken, 600 saatlik CNC Tezgah Operatörü kursu 25 kursiyerin katılımıyla başladı.

BALOSB, İŞKUR, METSEM ve İL Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği kaynakçı ve CNC Tezgah Operatörlüğü kurslarında meslek liselerindeki eğitmenler tarafından eğitim verilecek. Kursiyerlere kurs müddetince günlük 108 TL ücret ile kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortaları karşılanacak. İş garantili olan kursların sonunda katılımcılara uluslararası geçerliği olan belge verilecek. Açılan kurslarda eğitim görecek kursiyerler OSB’deki firmalarda işe başlayacak.

BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kurs açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emrah Bilcanlı, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, BALOSB Müdürü Mesut Eray’ın yanı sıra OSB’deki fabrikaların temsilcileriyle kursiyerler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak protokol konuşmaları yer aldı. Konuşmaların ardından törene katılanlara MESTEM’in atölyeleri gezdirilerek OSB Müdürü Mesut Eray tarafından bilgiler verildi.

Levent Eryılmaz: “İş garantili kurslarımız başlıyor”

Törenin açılış konuşmasını yapan MESTEM Müdürü Levent Eryılmaz, OSB’deki fabrikaların eleman ihtiyaçlarına göre hazırlanan program çerçevesinde açılan kurslar hakkında bilgiler verdi. Eryılmaz, “Kaynakçı kursu toplamda 218 saat üzerinden yapılacak olup 17 Ağustos 2021 tarihinde sona erecektir. Kursa 2 sınıf halinde toplam 50 kursiyer katılacaktır. CNC tezgah operatörü kursu ise toplam 600 saat üzerinden yapılacak olup 9 Ekim 2021 tarihinde sona erecektir. Bu kursa da 25 öğrenci katılacaktır. Her iki kursun eğiticileri de Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bölgemizde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğretmenlerden görevlendirilmiştir. Bu kursları diğer kurslardan farklı kılan en önemli husus ise istihdam garantili kurslar olmasıdır. Diğer bir deyişle bu kursu bitiren öğrenciler Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda hemen istihdam edilmeye başlanacaktır. Yani işleri hazırdır. Bir diğer husus ise kurs süresince kursiyerlere her gün için Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu tarafından 108 lira ücret ödenecektir. Yani şimdiden bir gelir sahibi olacaklardır. Kurs esnasında gerekli olan her türlü ekipman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. Bu kurs uygulama yönünden iş arayanla çalışan arayanın en kısa ve en kestirme yoldan buluşturması bakımından pratik bir yoldur. Ara eleman bulmak konusunda sıkıntı yaşanan sektörlerde hangi firmanın kaç tane personel ihtiyacı olduğu tespit edildikten sonra iş arayan kişiler bu alanlarda 2-3 yoğun uygulamalı eğitimlere tabi tutularak kurs sonunda da mesleki yeterlilik belgesi verilerek firmalarda istihdam edileceklerdir. MESTEM halen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kullanılmaktadır. Pandemi şartları elverdiği ölçülerde bugüne kadar kaynak robotu başta olmak üzere tüm kaynak makinelerinin, CNC tezgahlarının, endüstriyel otomasyonların eğitici eğitimleriyle temel dinomatik ve PNC eğitimleri verilmiştir. Bugün başlayacak olan meslek edindirme kursları ile MESTEM asli eğitim maksadına ulaşmış olacaktır. Bugün başlayacak olan bu iki kursla birlikte firmalarımızdan gelen istekler doğrultusunda ve yine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle kurslara devam etmeye inanç vaadindeyiz. Çünkü bu kursların hem kaynakçı hem de CNC operatörü isteklerinin ancak yarısını karşılayabilecek durumdayız. Aynı zamanda makine bakım onarımcısı, endüstriyel otomasyon, PNC ve dinomatik ile çeşitli programlama dillerinin eğitimi talepleri tarafımıza ulaşmış durumdadır. İnşallah yakın zamanda da bu kurslara başlamış olacağız” diye konuştu.

BALOSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Bekki: “Tüm Balıkesir birlik olduk mesleki eğitime çare bulduk”

OSB yönetim kurulu başkan vekili Hüseyin Bekki ise konuşmasında mesleki eğitimin önemine değinerek, “Fabrikalarımızın nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla BALOSB bünyesinde MESTEM’in Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 8 milyon 500 bin lira tutarında sağlanan iki ayrı proje kapsamında 2020 yılında kurulum ve altyapı çalışmalarının tamamlanmış olup tüm atölye ve dershaneleriyle kullanıma hazır duruma getirilmiştir. Fabrika otomasyon entegresi, metal işleri atölyesi, makine teknolojileri atölyesi, yenilenebilir enerji atölyesi, temel mekanik atölyesi olmak üzere 5 tane atölyemiz bulunmaktadır. Endüstriyel otomasyon dershanesi, bilişim dershanesi, elektrik dershanesi, enerji verimliliği dershanesi ve genel dershane olmak üzere 5 derslikte faaliyete geçmiştir. Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye ihtiyacı karşılanacak hem de bir meslek sahibi olamamış gençlerin, burada düzenlenecek eğitimlerle alacakları sertifikalarla iş sahibi olmaları sağlanacaktır. MESTEM’de eğitim almış kişilerin daha sonra OSB’deki fabrikalarımızda istihdam edilmeleri sağlanacaktır. BALOSB’deki fabrikalardan gelen talepler doğrultusunda ilk olarak kaynakçılık kursu ile CNC tezgah kullanma ve programlama kursları açılacaktır. Bugün itibariyle bunları da açmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BALOSB işbirliği ile iş garantili kurslarımız başlamaktadır. Tüm Balıkesir birlik olduk, mesleki eğitime çare bulduk sloganıyla da bunu başlatmış olduk. BALOSB Mesleki Belgelendirme Merkezi kurumluluk çalışmaları da başlamıştır. Bu sayede BALOSB, MESTEM’de düzenlenmiş kurslara belge verme yetkisi kazanmış olacaktır. Bu belgeler olmadan işletmelerin personel çalıştırması yasak. Bu belgeleri de alabilmek için Bursa, Manisa, İzmir gibi diğer illerimize çalışanlarımızı göndererek belgelerini aldırarak özlük dosyalarına koymak zorundayız. Bunun da altyapı çalışmaları hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. BALOSB, Balıkesir’i Türkiye’nin en önemli üretim ve enemasyon merkezlerinden biri yapmayı kendisine hedef olarak koymuştur. BALOSB her yeni gelişmeye teknoloji ve üretim ışığını açık olarak Balıkesir’in ve ülke ekonomisinin kalkınmasına etkin bir rol oynamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Balıkesir tarımdan sanayiye her gün büyüyen bir şehir”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da konuşmasında mesleki eğitim kurumlarının ülkenin geleceği olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 4 buçuk yıl önce buranın temel atma töreninde vardım. Balıkesir’de göreve başladığım ilk aylardı. Acaba biter mi? Burada öğrencilerimizle eğitime başlayabilir miyiz bunun hayalini kuruyordum. Bugün geldiğimiz noktada böylesine güzel bir tesisi Balıkesir’e, öğrencilerimize kazandırmış olmak bize gerçekten mutluluk veriyor. İki gün önce burada Karesi ve Altıeylül ilçelerindeki bütün rehber öğretmenlerimizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Onlara hem MESTEM’i hem de mesleki ve teknik eğitimin önemini anlatmaya çalıştık. Önümüzde bir tercih süreci var. 30 Haziran itibariyle LGS sonuçları açıklanacak ve okullarımızda öğrencilerimiz tercihlerde bulunacak. Burada rehber öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Bugüne kadar meslek lisesi memleket meselesi diye bir sloganımız vardı. Bunu hep söyledik ama hayata geçiremedik. Hayata geçirmek pek mümkün olmamıştı. Son 2-3 yıl içerisinde Türkiye’de ve Balıkesir’de mesleki eğitim anlamında çok ciddi adımlar atıldı. Hem organize sanayide hem diğer var olan meslek liselerimizdeki birçok okulumuzun atölyeleri Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan sunulan desteklerle atölyeleri yenilendi. Bugün burada var olan arkadaşlarımız iş garantili kurslardan yararlanarak nitelikli iş gücünü Balıkesir’imize kazandırmış olacağız. Balıkesir tarımdan sanayiye her gün büyüyen bir şehir” değerlendirmesinde bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı: “Hem işadamlarımız hem iş arayan arkadaşlarımız kazanıyor”

İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı da yaptığı konuşmada kurum olarak mesleki eğitime verilen destekler hakkında bilgi verdi. Balcı, “Sadece Balıkesir’de değil Türkiye’de nitelikli ara eleman problemi olduğunu herkes dile getiriyor. Çalışma ve İş Kurumu olarak bu konuya parmak basmak istiyoruz. Partnerlerimiz, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerimiz, Eğitim Müdürlüğümüz, iş adamlarımız ve birçok kurum ve kuruluşla birlikte bu çalışmaları gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Hatta üst düzeyde mesleki eğitim geliştirme işbirliği protokolü adı altında bakanlıklar arası düzenlenmiş bir protokol söz konusu. Biz bu protokol kapsamında işverenlerimize istihdam garantili kurslar şeklinde kurslarımızı gerçekleştiriyorduk. Ancak bugün burada yaptığımız çalışma biraz daha farklı ve bu çalışmanın örnek olacağını düşünüyorum. Çünkü altına ihtiyaç analizi yatıyor. Biz yıllardır yaptığımız ihtiyaç analizlerinde görüyoruz ki ilimizde kaynakçılık mesleği özellikle gaz altı kaynakçılığı, CNC tezgah operatörlüğü meslekleri yani bugün açacağımız her iki meslek kursu da yıllardır işgücü piyasası analizlerinde ihtiyaç olarak ortaya çıkan meslekler. Bu meslekler tabi işverenlerimizin ikişer, üçer kişi şeklinde olan ihtiyaçları. Bizim mesleki eğitim kurslarımızı yapabilmemiz için de en az 10’ar kişi gerekiyordu. Ancak işverenlerimizin küçük çaplı ihtiyaçlarının bir araya gelip toparlanması gerekiyordu. Şuanda Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz Mesut Eray’ın başkanlığında işletme işletme gezilerek ihtiyaçlar toparlandı ve biz bu ihtiyaçları mesleki eğitim merkezinde çözüyoruz. Kursların sonunda da katılan arkadaşlarımızın ellerinde belgeleri olacak. Hem işadamımız kazanıyor, hem iş arayan arkadaşımız kazanıyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından BALOSB Müdürü Mesut Eray törene katılanları MESTEM’i gezdirerek merkezdeki atölyeler hakkında bilgiler vermesiyle tören sona erdi.