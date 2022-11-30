Balıkesir’in ihracatı düşerken, ithalatı arttı

TÜİK, Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir’in ihracatının yüzde 0,4 azalarak 67 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

TÜİK’ den alınan bilgiye göre, Balıkesir’de Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,4 azalarak 67,1 milyon dolar, ithalat yüzde 11,6 artarak 54,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.