Balıkesir’de yaklaşan kış için tedbirler alındı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında yaklaşan kış mevsiminde hayatı olumsuz etkileyecek durumların engellenmesi, İl genelindeki karayollarında alınacak tedbirlerin görüşülmesi, ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kış tedbirlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Balıkesir Ögretmenevinde yapılan toplantıda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarda, kar yağışının yoğun olması durumunda mevsim şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önüne alınarak kapanma yaşanabilecek yollarda alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verildi. Vatandaşa kış lastiği kullanımını noktasında bilgilendirme yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Toplantıda trafik güvenliğinin sağlanmasından, kolluk kuvvetlerinin emniyet tedbirleri almasına, sağlık ve eğitim hizmetlerinin aksatılmamasından ana arterlerin açık kalmasına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunuldu.

Denetim ve kontrollerin üst seviyede olması gerektiğini söyleyen Vali Şıldak, 6 bin 700 km gibi geniş bir yol ağına sahip Balıkesir’de kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin önemine değindi. Kar ve buzlanmayla mücadelede acil müdahale gerektiren durumlarda çekici bulundurma, depolama alanları gibi her tür tedbirin şimdiden farklı senaryolara göre planlanması gerektiğini ifade eden Şıldak, idari para cezası 561 TL olan asılsız ihbarlarla ilgili de vatandaşın duyarlılığının arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Vali Şıldak, adeta bir bereket olan karın özellikle tarım için olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi. Olumsuz hava koşullarında yollarda kapanma ihtimaline karşı alternatif yollar ve kavşaklarla ilgili bilgi verilen toplantıda kış lastiği kullanımının önemine de dikkat çekildi. Vali Şıldak söz konusu havalarda trafiğin akışını engelleyecek, yolda tıkanmaya sebep olacak araçların trafiğe çıkmaması ve kış lastiği takması konusunda gerekli denetimlerin yapılması talimatı verdi. Vali Şıldak, hava koşullarının hayatı etkilediği günlerde okulların eğitime ara vermesinin dahi gündeme geldiği göz önüne alındığında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için en önemli noktanın hızlı ve doğru bilgi akışı olduğunu söyledi. Şıldak, vatandaşın sağlıklı ve huzurlu bir kış mevsimi geçirmesi için kurumların çalışmalarını koordinasyon ve önceki yıllardan çıkarılan sonuçlarla bir iyi bir planlama içerisinde yürüteceğini ifade etti.