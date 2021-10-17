Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de Narkotik polisi, il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il merkezi, Edremit, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 14 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 14,10 gram metamfetamin, 1,59 gram esrar, 19 adet eentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.