Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu 10 kişi yakalandı
BALIKESİR'DE MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ VE POLİS EKİPLERİNİN AYRI AYRI YAPTIKLARI UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Balıkesir’de Motosikletli Polis Timleri ve polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Motosikletli Polis Timlerinin yaptığı çalışmalarda, 2 ayrı uygulamada 6 şüphelide yapılan aramada 15.85 gram esrar ve 2,41 gram metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu, 2 adet ectacy ve 36 adet uyuşturucu nitelikli hap elde edildi.
Polis ekiplerince yapılan diğer bir operasyonda da Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce ilimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmada 3 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 10,04 gram esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hap, 18,74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin Bandırma İlçesinde yaptığı çalışmada 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 0,83 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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