banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

Balıkesir’de son yağışlar barajları doldurdu

Havran ilçesinde, son yağışlar Havran Barajını doldururken, çiftçileri de sevindirdi. Edremit Körfezinde yaklaşık 3 bin 530 hektar alanı sulayan Havran Barajı son yağışlarla tam doluluğa ulaşırken, saha da sulama hazırlıkları da başladı.

BALIKESİR 12.04.2021, 13:47
1
Balıkesir’de son yağışlar barajları doldurdu

Havran ilçesinde, son yağışlar Havran Barajını doldururken, çiftçileri de sevindirdi. Edremit Körfezinde yaklaşık 3 bin 530 hektar alanı sulayan Havran Barajı son yağışlarla tam doluluğa ulaşırken, saha da sulama hazırlıkları da başladı.

Son günlerde bol miktarda düşen yağışlar barajları doldurdu. Barajların doluluğu da çiftçileri sevindirdi. Barajın tam doluluğa ulaştığını anlatan Havran Doğal Gıda İşletmesi sahibi Bekir Çetin, barajı gün gün takip ettiğini anlattı. Barajın yöreye bereket getirdiğini anlatan Çetin, “Barajda su çok azalmıştı. Yağmurlar yağdıkça doldu. Hele son yağışlar iyice doldurdu. Binlerce dekar alan bu barajdan sulanmaktadır. Barajın doluluğu bizleri sevindirdi. Bizim işletme barajı kuşbakışı gören bir yerde. Onun için barajın doluşunu gün gün izleme şansına sahibim. İnşallah, çiftçilerimiz bereketli bir sezon geçirir” dedi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık