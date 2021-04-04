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Balıkesir’de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir’in kırmızı iller kategorisinde yer alması sebebiyle hafta sonu sokak kısıtlaması 2 güne çıkarken, tarım ve hayvancılıkta faaliyetler devam etti.

BALIKESİR 04.04.2021, 12:07
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Balıkesir’de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir’in kırmızı iller kategorisinde yer alması sebebiyle hafta sonu sokak kısıtlaması 2 güne çıkarken, tarım ve hayvancılıkta faaliyetler devam etti.

Balıkesir’de 3 hafta aradan sonra hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması iki güne çıkarken, kısıtlamada tarımsal faaliyetlerde devam etti. Çiftçiler tarlalarını sürerken, seralarda fide dikimi devam etti ve çobanlarda sürülerini otlattı. Getirilen muafiyetten dolayı memnun olduklarını anlatan Selahattin Güvenç, “Koronavirüste Balıkesir kırmızı iller arısında yer alınca, 3 haftadan beri sadece Pazar günleri uygulanan sokak kısıtlaması bu haftadan itibaren iki güne çıktı. Ancak, devletimiz tarım, hayvancılık ve gıda üretiminde çalışanlarına muafiyet getirdi. Biz çalışmaya devam ediyoruz Böylelikle üretime devam ediyoruz” dedi.
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