Balıkesir’de “Sınıf Bizim, Çocuklar Bizim” projesi hayata geçti

Balıkesir’in en aktif sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Balıkesir Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu, hayata geçirdiği ‘Sınıf Bizim, Çocuklar Bizim’ projesiyle okulların fiziki şartlarını yeniliyor, materyal desteğinde bulunuyor.

İnsan odaklı çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Balıkesir Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu, 2022 yılı faaliyetleri arasında yer alan ve ‘Sınıf Bizim, Çocuklar Bizim’ projesi ile belirlenen okullarda sınıflara hem fiziki hem de materyal desteğinde bulunuyor. Proje dahilinde Susurluk Göbel Nusret Kula İlkokulu anasınıfının bakım ve onarımı yapılarak yenilenirken öğrencilere kırtasiyeden, kitaba, oyuncaktan, eğitim setlerine kadar çeşitli materyal desteğinde bulunuldu. Bunun yanı sıra Karesi İlçesi Yeniköy Mahallesinde bulunan Yeniköy İlkokulu anasınıfı ve birinci sınıfı öğrencilerine kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye edilerek yeni eğitim öğretim yılı heyecanına kent konseyi gönüllüleri de ortak oldu.

Okulları yeniliyor, materyal desteğinde bulunuyor

Konu ile ilgili açıklama yapan Balıkesir Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu Başkanı Gökmen Karadağ, ‘İyilikte ve güzellikte yarışıyoruz sloganı ile yola çıktığımız Çalışma Grubumuz şuan iki yüzü aşkın üyesi ile Balıkesir’de var olan en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldi. Hayata geçirdiğimiz ‘Sınıf Bizim, Çocuklar Bizim’ projesiyle özellikle kırsal mahallelerimizdeki anasınıfların fiziksel şartlarını iyileştirip, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okul hayatlarına merkezdeki yaşıtları gibi ortamlarda ilk adımlarını atmalarını gaye edindik. Projemiz dahilinde fiziksel şartları yetersiz olan okullarımızda iyileştirmeler yaparken, materyal eksiği olan okullarımıza da materyal desteğinde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Hem çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz gülümseme hem de okul idareci ve öğretmenlerimizden aldığımız olumlu dönüşler bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu vesile ile başta her projemizde olduğu gibi bu projede de desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere Kent Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı’ya, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve her projemizde olduğu gibi aklını gönlünü emeğini ortaya koyan kent gönüllerimize teşekkürü bir borç biliriz” dedi.