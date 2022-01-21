Son Dakika
Balıkesir’de orman yangını büyümeden söndürüldü
Burhaniye ilçesinde, Madra dağında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Madra dağının Korucaoluk yaylası yakınındaki Güney Mevkiinde başlayan yangında 250 metrekare alan zarar gördü.
BALIKESİR 21.01.2022, 15:18
Burhaniye ilçesinde, Madra dağında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Madra dağının Korucaoluk yaylası yakınındaki Güney Mevkiinde başlayan yangında 250 metrekare alan zarar gördü.
Burhaniye’de Korucaoluk yaylasında dumanların yükselmesi ormancıları harekete geçirdi. Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz’ın öncülüğündeki orman ekipleri kısa sürede yangın yerine ulaşırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Örtü yangını şeklinde devam eden yangın sırasında yaklaşık 250 metrekarelik alan zarar gördü. Yangının çoban ateşinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.