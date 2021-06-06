Türkiye genelinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı Balıkesir’de de başladı. İlk oturum için pandemi tedbirleri kapsamında salonlara giren öğrencilerin sınav heyecanı başladı. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 20 ilçede 13 bin 351 öğrencinin sınava girdiğini açıkladı.

Balıkesir’de LGS heyecanı yaşandı. Sabah saatlerinde belirlenen okul önlerine gelen öğrenci ve velililer pandemi koşullarında sınav salonuna alındı. Okul bahçelerine kimse alınmazken, öğrenci velilerinin de kalabalık gruplar halinde bulunmasına izin verilmedi. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yarış Otaokulu’nda sınav ile ilgili açıklamada bulundu. Müdür Yıldız, "Bugün 20 ilçemizdeki 240 sınav merkezimizde 13 bin 351 öğrencimizle sınavı gerçekleştiriyoruz. Sınav başladı, şuan itibarı ile 20 ilçemizdeki hiç bir okulumuzda sıkıntımız yok. 2 aydır sınavla ilgili hummalı bir çalışma yürüttük. Okullarımız dezenfekte edildi, hem öğrencilerimiz hem de görevlilerimiz için maskelerimiz ulaştırıldı. Kitapçık dağıtımında ve toplanmasında kullanmaları için cerrahi eldivenler salonlara ulaştırıldı. Bugün de sınavımız sorunsuz bir şekilde başlamış oldu. Öğrencilerimizin büyük emekleri var, Allah emeklerini zayi etmesin. Öğrencilerin heyecanını yaşayan velilerin de içlerinin rahat olmasını, sağlıklı bir şekilde sınavın sürdüğünü belirtmek istiyorum" dedi.