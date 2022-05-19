Balıkesir’de kaçak akaryakıt operasyonu

Balıkesir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kaçak akaryakıt operasyonunda 16 bin 640 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 16 bin 640 Litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiş olup gerekli tahkikata başlanılmıştır. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa “5607 SKM ” suçundan adli işlem yapıldı.