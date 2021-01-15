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Balıkesir’de jandarmadan kar lastiği uygulaması
Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri karlı, buzlu yollarda güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla ticari araçlarda kış lastiği uygulaması yaptı. Kuralla uygun lastik takmayan 46 araca 23 bin 846 lira idari para cezası uygulanırken 18 araç trafikten men edildi.
BALIKESİR 15.01.2021, 17:53
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Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri karlı, buzlu yollarda güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla ticari araçlarda kış lastiği uygulaması yaptı. Kuralla uygun lastik takmayan 46 araca 23 bin 846 lira idari para cezası uygulanırken 18 araç trafikten men edildi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla “Kış Lastiği Denetimi” faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timlerinin Kış Lastiği denetimi sonucunda; bin 93 araç kontrol edilirken, 46 araca 23 bin 846 TL idari para cezası uygulandı ve 18 araç trafikten men edildi.
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